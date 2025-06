Aviareps nuovo gsa per l’Italia di Qantas

Qantas sceglie Aviareps come general sales agent per l’Italia. Dal prossimo primo luglio la società si occuperà quindi di sales, marketing e customer care della compagnia aerea australiana, come già avviene nei Paesi dell’America Latina. Inoltre Aviareps supporterà Qantas nel rafforzamento della brand awareness e sales revenue in Italia.

“Essere nominati gsa in Italia è una testimonianza della fiducia che Qantas ripone nel team di Aviareps e della nostra capacità di sviluppare strategie di mercato su misura che supportano la loro visione globale – sottolinea Marcelo Kaiser, coo aviation -. Siamo entusiasti di far conoscere a un maggior numero di viaggiatori italiani l’eccezionale esperienza di Qantas e di contribuire al continuo successo della compagnia aerea in Europa”.

Attualmente Qantas gestisce un network globale dai suoi hub di Sydney, Perth, Brisbane e Melbourne, collegando l'Australia a 104 destinazioni internazionali.