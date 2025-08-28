Michael O’Leary rilancia e dal prossimo orario invernale aumenterà la fee per gli addetti aeroportuali che ‘scoveranno’ i bagagli fuori misura dei passeggeri prima dell’imbarco. La nuova tariffa pagata da Ryanair sarà di 2,5 euro a trolley e non ci saranno più limiti massimi (attualmente si può accumulare solo fino a 80 euro al mese).

Incurante delle polemiche generate nei mesi scorsi, il ceo della low cost va avanti sulla propria strada, dichiarando al Guardian di non avere nessuna intenzione di scusarsi per questa decisione: “Voglio che il nostro personale di terra catturi le persone che stanno truffando il sistema”, ha aggiunto.

Il manager però tiene anche a sottolineare che questa nuova pratica non significa che di norma i passeggeri Ryanair cerchino di bypassare le regole: “La maggior parte delle persone, il 99,9% dei nostri passeggeri, rispetta le regole. Il numero di persone che paga una tassa per il bagaglio da gate è inferiore allo 0,1% dei nostri passeggeri, e ciò corrisponde comunque a 200.000 passeggeri all'anno”.