Le compagnie aeree del Vecchio Continente scelgono la via del gioco d’anticipo e, in attesa del voto del Parlamento europeo, trovano un’intesa sulle dimensioni minime del bagaglio a mano da posizionare sotto al sedile di fronte, in modo da renderlo uniforme ed evitare confusione nei passeggeri.

Le dimensioni

La decisione è stata presa dai vettori membri di Airlines4Europe, che raggruppa gran parte dei big del settore, siano essi legacy o low cost. E la misura prescelta altri non è che quella indicata nel pacchetto di norme approvato in sede di Commissione trasporti, ovvero 40x30x15. Misure che praticamente veniva già rispettata da tutte le compagnie con l’unica eccezione di Ryanair, che accettava fino a un massimo di 40x25x20. Ora la low cost guidata da Michael O’Leary la porterà a 40x30x20, con un progressivo adeguamento man mano che verranno posizionati i nuovi ‘misuratori’.

Rimane però ora aperta la seconda questione legata al tema, vale a dire il trolley in stiva, che la Commissione Ue vorrebbe fosse sempre ammesso e inserito nel prezzo del biglietto. Ma per questo bisognerà attendere il voto del Parlamento, con le compagnie che restano ferme sulle loro posizioni: così i biglietti aumenteranno.