Bari-New York, United conferma il volo anche per la summer 2027

La conferma è arrivata: la Puglia e New York saranno collegate anche nella summer 2027 grazie a United Airlines, che manterrà il volo diretto tra Bari e Newark, a partire dal 1° maggio con quattro frequenze settimanali, consolidando una rotta strategica per lo sviluppo turistico, economico e internazionale del territorio.

“Il mercato americano - sottolinea il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro - rappresenta un’opportunità straordinaria per la Puglia, perché intercetta viaggiatori con una forte propensione alla scoperta dei territori, delle nostre città, del patrimonio culturale, delle tradizioni e dell’enogastronomia. Come Regione vogliamo continuare a puntare su mercati target in grado di produrre valore per l’economia turistica del territorio, favorendo una crescita che al di là degli ottimi numeri di traffico passeggeri registrati, sia anche capace di distribuire i benefici sul territorio e di destagionalizzare”.

E citando i dati in suo possesso, Decaro evidenzia come in Puglia il mercato statunitense sia il terzo per volume di visitatori “in un trend turistico positivo per la nostra Regione, che registra una crescita di 11 punti delle presenze straniere. Infine, questo collegamento rappresenta un ponte importante per ricostruire quei legami storici e sociali che uniscono i nostri due Paesi protagonisti di una forte ondata migratoria nel secolo scorso”.

A rimarcare l’impegno di Aeroporti di Puglia per il mantenimento di questo collegamento è il presidente Antonio Maria Vasile: “Abbiamo creduto sin dall’inizio in questa rotta, che è un ponte di opportunità e relazioni - sottolinea - e abbiamo lavorato per creare le condizioni affinché un grande vettore internazionale come United Airlines individuasse nella Puglia un mercato solido, dinamico e ricco di occasioni. Oggi, visti i numeri di successo ottenuti nella summer 2026 con un alto coefficiente di riempimento per i voli da e verso New York, raccogliamo i frutti di un impegno condiviso e guardiamo al futuro con ancora maggiore ambizione”.