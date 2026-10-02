Da United nuove tariffe ‘base’ per le classi premium

Nelle prossime settimane United Airlines inizierà a vendere una tariffa ‘base’ per la First Class sui voli nazionali e per la Business Class sui voli internazionali a corto raggio. La compagnia porta così avanti la policy tariffaria avviata con le tariffe ‘base’ per Premium Economy e Polaris international Business Class.

I passeggeri che acquistano biglietti ‘United First Base’ pagheranno una tariffa inferiore rispetto a chi sceglie le opzioni ‘United First Standard’ o ‘United First Flexible’, ma avranno diritto a meno servizi inclusi, come spiega travelweekly.com. Ad esempio, non sarà inclusa nella tariffa la scelta del posto e avranno diritto a un solo bagaglio in stiva gratuito. Inoltre non saranno consentite modifiche di itinerario e non si potranno avere rimborsi o crediti di volo in caso di cancellazione volontaria.

I viaggiatori che acquistano la nuova tariffa ‘United Business Base’ non avranno accesso alla lounge, oltre a dover pagare per la scelta del posto, per i bagagli in stiva oltre al primo e a non aver diritto a rimborsi o crediti di volo.