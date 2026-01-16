“Mentre inizia il nostro secondo secolo di voli, la nostra ascesa va avanti. Non vedo l’ora di affrontare il nuovo anno”. Così il ceo di Delta Air Lines Ed Bastian in un messaggio su Linkedin ha voluto celebrare i risultati finanziari del 2025, anno del centenario della compagnia, che si sono chiusi con utili ante imposte da 5 miliardi di dollari, a testimonianza dello stato di salute del vettore.

Un risultato che l’aerolinea ha deciso di condividere in maniera concreta con tutta la forza lavoro: ”Il nostro successo è dovuto alle 100mila persone di Delta la cui cura e attenzione continua a distinguerci – aggiunge Bastian -. Il prossimo mese i nostri dipendenti riceveranno 1,3 miliardi di profitti, una delle somme più grandi nella storia della compagnia. Sono assolutamente orgoglioso di questo team”.

E per festeggiare il risultato Delta ha iniziato l’anno anche con un importante investimento, con l’ordine per 30 B787 Dreamliner in aggiunta all’opzione per altri 30.