Da Aeromexico a Delta:la top ten della puntualità

Aeromexico, Saudia e Sas Scandinavian: sono queste tre compagnie a comporre il podio dei vettori globali con la migliore puntualità fatta registrare nel corso del 2025. Il dato emerge dalla consueta analisi effettuata dalla società specializzata Cirium, che conferma il predominio in questo tipo di classifica dell’aerolinea messicana con il 90% dei voli arrivati a destinazione in orario (lo studio tiene in considerazione una forchetta di 14 minuti rispetto allo schedule previsto).

I primi dieci

Nella top ten figurano vettori che hanno tutti superato l’80 per cento di puntualità, con al quarto posto Azul seguita da Qatar Airways, Iberia, Latam, Avianca, Turkish e Delta Air Lines. E il vettore turco, secondo quanto riportato da corriere.it, è quello che ha fatto registrare il miglioramento più sensibile, raggiungendo l’81,4% di voli in orario.

Bene l’Europa

Segnali molto positivi arrivano anche dal Vecchio Continente che, a livello di macroarea, si è distinta per il più alto tasso di miglioramento, mentre altrove si registra un peggioramento delle compagnie giapponesi. Tornando invece all’Europa, analizzando tutti i vettori che operano nel territorio, il miglior dato è di Iberia Express, che sfiora il 90%, proprio davanti a Sas e Austrian.

L’Italia

L’Italia resta fuori dalla top ten, anche se Ita Airways si migliora arrivando al 76,7 per cento, seguita a ruota da Air Dolomiti; queste sono le uniche due compagnie prese in considerazione da Cirium, in quanto Aeroitalia e Neos hanno ottime performance ma su una percentuale di voli analizzati pari al 50% di quelli effettivamente effettuati. Ita Airways, inoltre, ottiene un piccolo primato, ovvero quello del vettore più puntuale tra le aerolinee operanti sulla Penisola (per i voli in partenza).

Infine gli aeroporti e qui a sorpresa vola in vetta Santiago del Cile davanti a Riyad, mentre primo scalo europeo è ancora una volta scandinavo con Oslo.