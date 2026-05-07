Cambio di rotta, forse temporanea, per la all business BeOnd. Dopo avere annunciato la chiusura estiva delle rotte europee sulle Maldive, tra cui quella da Milano Malpensa, la compagnia ha siglato un accordo con Gulf Air.

Se da una parte lo stop forzato è arrivato in seguito all’aumento del carburante, che ha di fatto reso insostenibili i collegamenti lanciati negli anni scorsi, dall’altra il vettore ha cercato un approdo sicuro nei mercati del Golfo, con la convinzione di una rapida ripresa dell’area al termine del conflitto Usa-Iran.

L'accordo combina la rete di rotte internazionali di Gulf Air con le operazioni premium focalizzate sul leisure di beOnd, permettendo ai passeggeri di accedere a una gamma più ampia di destinazioni collegate tramite servizi di viaggio coordinati e di alta gamma.

“Attraverso la nostra partnership con Gulf Air, BeOnd porta un'esperienza leisuredifferenziata e esclusivamente premium in Bahrain e collegando il Regno destinazioni di alta gamma. Insieme, stiamo costruendo qualcosa che sembra sia genuinamente nuovo”, ha sottolineato il ceo di BeOnd Tero Taskila.