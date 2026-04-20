BeOnd affida a un post sui social la notizia di una modifica pesante sulla sua programmazione estiva. Il vettore ha infatti deciso di fermare i voli dall’Europa alle Maldive a partire dalla fine di aprile, compreso quello che da luglio 2024 collega Milano con la capitale dello stato insulare.
Il post non specifica per quale motivo sia stata compiuta la scelta di fermare queste rotte, ma pare che alla base ci sia la questione del caro carburante che rendeva le tratte non sostenibili.
La compagnia aggiunge che i voli verranno ripresi in ottobre per la stagione invernale. Le istruzioni per i passeggeri che hanno prenotato con BeOnd sono quelle classiche: verranno contattati dal Guest experience team per decidere se spostare la prenotazione verso le altre destinazioni servite dal vettore, avere un totale rimborso o traslare l’attuale prenotazione sulla stagione invernale.
Remo Vangelista