beOnd apre le vendite per la winter 2026-27

Sono partite le vendite di beOnd, la compagnia premium leisure, per la stagione invernale 2026-27. Il vettore ha, infatti, dato il via al booking per le tratte dall’Europa alle Maldive, che prevedono il cambio data gratuito, un volo unico e un’assicurazione di viaggio.

Per i biglietti emessi entro il 31 ottobre, il vettore mette a disposizione il cambio data gratuito, senza limite al numero di modifiche che i passeggeri possono apportare. La flessibilità si applica a tutta la rete beOnd e fa parte dell'offerta invernale 2026/27 della compagnia aerea. I passeggeri possono quindi modificare le date tutte le volte che lo desiderano in caso di cambiamenti nei loro piani di viaggio.

Altro elemento centrale del selling invernale 2026/27 di beOnd è il volo con un unico aeromobile dall'Europa alle Maldive. I passeggeri, in sostanza, non devono cambiare aeromobile.

Inoltre, ogni biglietto include beOnd Assurance, l'assicurazione di viaggio gratuita che la compagnia aerea offre di serie da novembre 2025. La copertura è valida in tutto il mondo e include cancellazione del volo, emergenze mediche, smarrimento bagagli, interruzione del viaggio e infortuni personali.

“È stato un periodo difficile per i viaggi e i passeggeri di tutto il mondo cercano un livello di certezza e tranquillità che rimane raro nel settore – dice Tero Taskila, amministratore delegato di beOnd -. Noi abbiamo sempre progettato la nostra offerta in modo che la vacanza di un passeggero, e la sua tranquillità, inizino dal momento dell’imbarco”.