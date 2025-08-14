Boeing, 19 aerei in meno di Airbus consegnati a luglio

Boeing e Airbus migliorano le performance dal punto di vista della produzione di aeromobili. Tuttavia la casa di costruzione americana resta ancora indietro: nel mese di luglio, infatti, ha consegnato 19 aerei in meno rispetto al concorrente europeo.

Mentre Boeing ha consegnato 48 velivoli, come riporta preferente.com, Airbus ne ha consegnati 67. Dall’inizio dell’anno, il produttore europeo ha consegnato 328 velivoli, mentre il produttore americano ha raggiunto quota 246.

Per quanto riguarda i modelli prodotti, il 737 Max, con 37 velivoli, è stato il più gettonato lo scorso mese per Boeing; per Airbus, si è trattato dell’A320 (con le sue varianti), con 54 velivoli.

Bisogna ricordare che è ancora in vigore il limite di 38 B737 consegnati al mese, imposto dalle autorità americane per costringere il costruttore a concentrarsi sulla qualità, in seguito ai problemi registrati negli ultimi tempi.