Boeing, la Faa apre una nuova indagine sui B737 NG

Altri guai in vista per Boeing. La Federal Aviation Administration (Faa) ha avviato una nuova indagine sugli aeromobili del costruttore. Sotto la lente questa volta i B737 Next Generation a causa della scoperta di una criticità strutturale.
La problematica, secondo quanto si apprende dalle testate di settore statunitensi, riguarderebbe la stabilità dei velivoli durante il volo. In alcune circostanze gli aeromobili potrebbero essere soggetti a forti vibrazioni, che potrebbero mandare fuori uso lo stabilizzatore e far perdere il controllo del mezzo.
La Faa ha ordinato, perciò, ispezioni su tutte le flotte statunitensi che includano i seguenti modelli: 737-600, -700, -700C, -800, -900 e -900ER.
Unica gamma esclusa dal provvedimento quella dei B737 Max, che recentemente ha ricevuto il via libera al ritorno in servizio da parte dell’autorità.