Boeing, multa da 3 milioni di dollari in arrivo

Un’altra tegola in arrivo sui conti di Boeing. La Federal Aviation Authority (Faa) sta valutando di comminare al costruttore americano una multa da 3,1 milioni di dollari per violazione delle misure di sicurezza.

La sanzione terrebbe conto, riporta Travel Weekly, dell’incidente del portellone di Alaska Airlines e di altri guasti importanti che si sono verificati nel periodo compreso tra settembre 2023 e febbraio 2024.

Le indagini della Faa

Nel corso delle sue indagini effettuate in seguito agli eventi, infatti, l’Authority statunitense avrebbe riscontrato centinaia di violazioni da parte dell’azienda nelle fasi di controllo della qualità.

I casi più gravi sarebbero stati rilevati negli stabilimenti di Renton (Washington), dove viene realizzato il B737, e di Spirit AeroSystems, società del Kansas a cui il costruttore ha appaltato la realizzazione di alcuni 737.