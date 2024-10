Colpo di scena nelle trattative sindacali di Boeing. Nella giornata di mercoledì in America, questa notte per noi, i lavoratori della costa orientale degli Usa sono stati chiamati a votare sulla proposta di accordo che prevedeva un aumento salariale del 35% in quattro anni.

Questa mattina, tuttavia, il leader sindacale di Seattle ha dichiarato che il 64% dei lavoratori ha votato per il no all’accordo. A giustificare la loro scelta, la mancata disponibilità della Boeing a ripristinare il vecchio piano pensionistico. Dopo 6 settimane di sciopero, quindi, si aggrava la situazione operativa del colosso dell’aeronautica, che ora rischia di ritardare ulteriormente la consegna di 767 e 777, se i lavoratori non ritorneranno in officina quanto prima. La Boeing ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con una perdita di oltre 6 miliardi di dollari, mentre le agenzie di rating hanno già dichiarato di essere pronte al declassamento.