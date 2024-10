Potrebbe finire mercoledì lo sciopero ad oltranza dei lavoratori della Boeing della costa orientale degli Stati Uniti, che da oltre un mese ha paralizzato la produzione di 767 e 777. La settimana scorsa l’a.d. del colosso dell’aviazione aveva annunciato il licenziamento di 17mila lavoratori.

Venerdì è invece arrivato l’annuncio di un possibile accordo con il sindacato statunitense del settore aeronautico. Il via libera sarebbe arrivato dopo la proposta aziendale di un aumento degli stipendi del 35% spalmato su 4 anni e un bonus una tantum di 7mila euro. L’accordo prevederebbe inoltre l’aumento dei contributi pensionistici per tutti i 33 mila lavoratori della Boeing. Mercoledì l’International Association of machinists and aerospace workers chiamerà i suoi iscritti a votare per la proposta. Al momento, secondo Bank of America, a causa dello stop alla produzione la società di Seattle ha perso 50 milioni di dollari al giorno.