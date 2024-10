E’ una maxi operazione di funding quella messa in campo in pochissimo tempo da parte della Boeing, alla ricerca di capitali freschi sul mercato per potere reggere all’urto delle difficoltà incontrate negli ultimi tempi, tra cui lo sciopero in corso di 33mila lavoratori. E dopo avere ottenuto una linea di credito da 10 miliardi di dollari per le urgenze, arriva ora l’aumento di capitale da 19 miliardi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il colosso dell’aviazione collocherà 90 milioni di azioni ordinarie a cui si aggiungeranno le American depositary shares per un controvalore di 5 miliardi. E la cifra potrebbe ulteriormente crescere arrivando a un totale di 22 miliardi di dollari.

La notizia non ha però suscitato particolari entusiasmi a Wall Street, dove il titolo ha perso ancora più di un punto percentuale, scendendo a -40% dall’inizio dell’anno.