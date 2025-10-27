British Airways, nuovo concept di design per le lounge

Con le aperture negli aeroporti di Miami e Dubai British Airways celebra il lancio del nuovo concept di design per le sue lounge, progettate in collaborazione con lo studio di architettura Gensler. “Questi spazi rappresentano il prossimo passo del nostro ampio piano di trasformazione delle lounge - ha spiegato Calum Laming, chief customer officer di British -, fondendo l’originalità britannica con il carattere unico di ogni destinazione”.

Ispirato all’hospitality, il concept trae ispirazione dalla tradizione della compagnia aerea e dal carattere di ogni destinazione e e gli spazi sono progettati per essere accoglienti, intuitivi e rigeneranti. Rispecchiando il lato giocoso di British, i momenti di look-up aggiungono un tocco di sorpresa. All’arrivo a Miami, ad esempio, gli ospiti della nuova lounge vengono accolti da un murale sul pavimento che, se visto attraverso il soffitto a specchio, rivela la scritta ‘London Calling’, mentre l’arredo annovera elementi Art Déco e dei più iconici edifici londinesi. All’Aeroporto internazionale di Dubai, invece, il nuovo spazio fonde il design britannico contemporaneo con il ricco spirito degli Emirati.