Four Seasons e British Airways binomio del lusso

Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per i viaggi d’alta gamma.

Four Seasons Hotels & Resorts amplia la propria presenza globale con due nuove aperture d’eccezione: il Four Seasons Resort Shura Island sul Mar Rosso e il rinnovato Four Seasons Hotel Danieli di Venezia, che unirà il fascino storico dell’edificio con servizi contemporanei e suite con vista sul Canal Grande.

Il progetto saudita, parte del Red Sea Project, promette un’oasi sostenibile di 200 camere e ville tra mare e deserto, con esperienze gourmet e benessere.

In parallelo, British Airways rafforza la connettività verso le nuove icone del lusso, introducendo nel 2026 voli diretti per Jeddah e Venezia. L’obiettivo è creare un ponte ideale tra ospitalità e aviazione, rendendo più accessibili le destinazioni simbolo del turismo premium.

Un binomio strategico che consolida il ruolo di Four Seasons e British Airways come protagonisti assoluti del viaggio di lusso globale.