British Airways riapre il volo diretto da Londra a Bangkok

Ha preso il via dopo oltre 4 anni di stop il volo diretto tra Londra Gatwick e Cancun operato da British Airways. Un ritorno molto atteso, anche in considerazione della forte domanda sul Paese orientale, che continua a vedere crescere il numero dei propri visitatori. Sospeso durante la pandemia, il collegamento avrà ora tre frequenze alla settimana, che saliranno a 5 a gennaio e febbraio per poi scendere a 4 a marzo.

La new entry, si legge su Simpleflying, arriva a pochi giorni dall’annuncio dell'ampliamento dell'accordo di codeshare con la thailandese Bangkok Airways, che apre una connettività verso alcune delle destinazioni più popolari nel sud-est asiatico. “Non solo Bangkok ha molto da offrire ai nostri clienti per il tempo libero, ma è anche una porta d'accesso ad alcune delle parti più belle del sud-est asiatico e siamo orgogliosi di renderle più accessibili al mercato del Regno Unito”, ha commentato il chief planning and strategy officer Neil Chernoff