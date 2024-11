L’Italia è il più grande mercato europeo per noi”. Così Sean Doyle, presidente di British Airways, nell’annunciare l’avvio, per la prossima estate, di tre nuove rotte dal nostro Paese: il volo Rimini-Heathrow, quello da Salerno per Gatwick e il colelgamento da Olbia su London City. Doyle ha poi aggiunto come la compagnia aerea intenda investire circa 7 miliardi di sterline nei prossimi anni in esperienza digitale, sviluppo di prodotto e progressi nel camino verso la sostenibilità.

Nuovi voli, dunque, cui se ne aggiungeranno altri in futuro anche se, ha specificato Doyle, a causa dei problemi che il vettore ha avuto con i motori Rolls-Royce Trent Powered per i Boeing 787 Dreamliner “abbiamo dovuto ridurre il programma che intendiamo seguire. Sfortunatamente - ha aggiunto, come riporta TTG Media - rotte come Kuala Lumpur sono state rinviate alla prossima estate. Abbiamo dovuto affrontare alcune sfide lungo il cammino, non è mai facile gestire una compagnia come British Airways”.

Doyle ha poi aggiunto come i problemi di controllo del traffico aereo abbiano interessato circa il 40% dei voli BA quest’anno, rispetto al 24% circa del 2019. “La situazione in cui ci siamo trovati non è stata semplice - ha affermato -. Ciò ha reso le operazioni estive più difficili di quanto chiunque avesse previsto”.

British Airways ha presentato il suo nuovo sedile di prima classe, che fa parte dei piani di ammodernamento dell'Airbus A380 e dovrebbe essere lanciato a metà del 2026. Le nuove caratteristiche includono un sedile più largo e lungo, uno schermo TV da 32 pollici, più spazio e privacy e uno spazio per i bagagli personali.