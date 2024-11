British Airways svela la nuova first che debutterà sugli A380

Debutteranno nel 2026 le nuove classi first che fanno parte del restyling degli A380 di British Airways, l’unica compagnia europea che è in grado di offrire la prima classe nei voli tra Londra e gli Stati Uniti. Le nuove caratteristiche includono un sedile più ampio e più lungo, uno schermo TV da 32 pollici, un pranzo con gli amici e uno spazio per i bagagli personali per dare un senso ottimale di spazio e privacy.

Secondo il chief costumer officer Calum Lamming la nuova first spinge i confini del comfort, del lusso e della modernità, prendendo in considerazione le preferenze e le aspettative dei clienti nei minimi dettagli. “Questo, unito ai nostri colleghi che offrono un servizio di livello mondiale, a seguito del lancio del nostro programma First Service Specialists, così come i numerosi vantaggi di volare First, come l'ingresso in First Wing, l'accesso alle nostre lounge, tra cui la nostra Concorde Room e l'imbarco prioritario. Significa che crediamo davvero di offrire una combinazione vincente nel fornire un’esperienza straordinaria ai nostri clienti”.