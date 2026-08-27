“Gli aeroporti non sono più soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma una vera e propria infrastruttura competitiva dei territori e di un Paese”. Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, ha voluto approfondire l’evoluzione degli scali aeroportuali nel corso del panel ‘Il Paese che si muove’ che si è tenuto al Meeting di Rimini.

Secondo il manager “uno scalo è oggi parte di una rete che mette in connessione persone, imprese, turismo, investimenti e opportunità internazionali”. Quindi le tre parole chiave diventano in questo settore connettività, accessibilità, sviluppo.

“Nei prossimi dieci anni - ha poi proseguito Brunini - dobbiamo lavorare di più nell’integrazione tra aeroporti e ferro, per costruire sistemi sempre più connessi, ampliare i bacini di utenza e rendere sempre più semplice l’accesso agli scali”.