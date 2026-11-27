Gesac, la società di gestione degli aeroporti campani, conferma a Repubblica la data di riapertura dello scalo di Capodichino per il 1° dicembre, dopo 30 giorni di lavori. L’aeroporto, il quarto del Paese, ha completamente rifatto la pista e le vie di raccordo per gli aeromobili. Confermati anche i nuovi scanner per i liquidi, grazie ai quali i passeggeri potranno portare a bordo fino a 2 litri di liquidi a testa.

I lavori sono parte del masterplan da 250 milioni di euro, con progetti da realizzare entro il 2035. Prevista anche la costruzione di un terminal per i voli intercontinentali extra Schengen, adatto ad aerei di maggiore capacità. Il risultato sarà un aeroporto più grande (170mila mq di nuove aree) e un traffico passeggeri che passerà dagli attuali dagli attuali 13 milioni di viaggiatori all'anno a 17,3 milioni.