Cathay Pacific ordina nuovi Airbus per le rotte asiatiche

Cathay Pacific ha ordinato 11 nuovi Airbus A330-900 per un valore complessivo di 5,1 miliardi di dollari, con l’obiettivo di potenziare la propria rete regionale e aumentare la capacità di trasporto passeggeri e merci. Lo ha annunciato la compagnia aerea di Hong Kong, precisando che il costruttore europeo ha concesso “significative riduzioni di prezzo”.

Le consegne dei nuovi velivoli sono previste tra il 2031 e il 2035. Gli A330-900 sostituiranno progressivamente gli attuali aerei widebody di medie dimensioni e saranno impiegati principalmente sulle rotte asiatiche. Il gruppo ha inoltre ordinato tre Airbus A321neo per HK Express, la propria controllata low cost, destinati soprattutto ai collegamenti con la Cina continentale e ad altre tratte a corto raggio. Cathay punta ad aggiungere fino a 150 aerei nei prossimi dieci anni, portando la flotta a circa 300 velivoli.