È stata presentata a Hong Kong la nuova Aria Suite di Cathay Pacific, la nuova Business class all’interno del nuovo Boeing 777-300ER, che presenta tre classi di volo rinnovate.

Questa novità conferma il desiderio e il costante impegno della compagnia di bandiera di Hong Kong di offrire un’esperienza di volo premium a tutti i suoi passeggeri che, d’ora in avanti, potranno rilassarsi nelle nuove classi di volo: le novità, infatti, saranno implementate progressivamente su rotte regionali e a lungo raggio.

“Stiamo lanciando le nostre nuovissime cabine Business e Premium Economy e una cabina Economy rinnovata sul nostro Boeing 777-300ER ristrutturato. A queste seguirà una nuova esperienza di First Class a bordo dei nostri 777-9 e un nuovissimo prodotto di Business Class con letto piatto sui nostri Airbus A330 – ha detto Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay Group nel corso della presentazione -. Attraverso i nostri investimenti in aeromobili all'avanguardia, tecnologia innovativa e strutture, ci impegniamo a superare le aspettative, in aria, a terra e in ogni esperienza che creiamo”.

Nell'attesissima Aria Suite, Cathay Pacific ha messo l'esperienza del cliente al centro dello sviluppo del design e della concezione della sua nuova Business. L'arte e la maestria artigianale sono state impiegate in ogni dettaglio per creare un'esperienza olistica e immersiva in cui comfort, privacy e lo spazio personale sono completamente reinventati per i clienti.

“Per consolidare il nostro ruolo sia nel settore che nella comunità – dice ancora Lavinia Lau -, abbiamo impegnato un investimento di quasi 12 miliardi di euro nei prossimi sette anni nella nostra flotta, nei prodotti di cabina, nelle lounge e nella leadership digitale e di sostenibilità, riflettendo la nostra fiducia nella crescita a lungo termine di Hong Kong e nella sua posizione di attore chiave nell'aviazione globale”.