Cathay Pacific: quinta frequenza su Milano con l’orario invernale

Cathay Pacific continua a puntare sul mercato italiano e lo fa con l’introduzione di un nuovo volo da Milano Malpensa a Hong Kong. Si tratta della quinta frequenza settimanale che il vettore avvierà a partire dal 27 ottobre. “La Cina ha semplificato le procedure d’ingresso nel Paese per i visitatori italiani - spiega Adrien Ng, regional director for Southern Europe -. Un accordo bilaterale che sta incoraggiando i viaggi da e verso la Cina ma anche verso la Greater Bay Area”.

“Per il 2025, a livello di gruppo, contiamo di recuperare il 100% dei voli del periodo pre-pandemia -prosegue Ng -. Inoltre, stiamo investendo un totale di circa 11 miliardi di euro per la flotta, le lounge e altri servizi”. E proprio la flotta rimane un nodo cruciale per Cathay Pacific: la volontà, infatti, è di aggiungere un centinaio di nuovi aeromobili sia per il lungo sia per il corto raggio.