China Airlines: ecco gli obiettivi sul mercato italiano

“Un mercato in continua espansione e con una concreta opportunità di aumento delle frequenze di volo”. Guarda con ottimismo al futuro Shi-wen Tung (nella foto), direttore generale per l’Italia di China Airlines, la compagnia di bandiere taiwanese.

A far ben sperare sono soprattutto i nuovi accordi bilaterali siglati da Enac tra Roma e Taipei. Secondo il nuovo trattato, i collegamenti diretti trai due Paesi potranno aumentare dagli attuali 14, fino a 19, mentre si parla anche dell’inserimento di un probabile terzo nuovo vettore. “Noi saremmo anche molto interessati alle frequenze, ma per ora mancano gli aerei, le cui consegne sono in ritardo”, ha continuato.

Ad oggi, China Airlines collega le due Capitali 3 volte la settimana con Airbus 350, configurati su 3 classi. Circa 15 mila i passeggeri trasportati nel 2024, una clientela fatta di famiglie ma in prevalenza da traffico business.