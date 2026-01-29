China Airlines lancia l’upgrade della Premium Economy Class

La Premium Economy Class di China Airlines lancia un upgrade, che si accompagna ad altri interventi all’interno di un ampio miglioramento dei servizi al passeggero. Gli interventi riguardano l’intera esperienza di viaggio, dal check-in ai servizi a bordo, fino al catering e ai processi di servizio.

Dal 1° febbraio debutta una nuova linea di tableware dedicata alla Premium Economy Class, nuove anche le amenities e l’offerta food & beverage, con dotazioni e servizi simili a quelli della Business Class. Tra questi figurano nuove coperte, pantofole, cuffie a riduzione del rumore, una selezione di bevande e piatti principali disponibili tramite pre-ordine online.

Anche i servizi a terra sono stati ottimizzati, con check-in prioritario e imbarco dedicato per i passeggeri Premium Economy. Sui Boeing 777 e Airbus A350 è inoltre disponibile il servizio wifi gratuito con navigazione web e messaggistica.