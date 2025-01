Ottenere già quest’anno la certificazione europea per poter rompere il duopolio occidentale di Boeing e Airbus. Questo l’obiettivo del gruppo statale cinese Comac, che punta a far volare al più presto il suo C919 anche al di fuori della Cina. L’aereo è già utilizzato sulle rotte nazionali dai tre vettori statali: Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines. Da questo mese, inoltre, China Eastern lo farà volare tra Hong Kong e Shanghai, effettuando la prima rotta commerciale regolare al di fuori della Cina continentale.

Se si punta a ottenere già quest’anno la certificazione europea, entro il 2026, come riporta Il Sole 24 Ore, secondo Yang Yang - vicedirettore generale del marketing e delle vendite - la compagnia intende far volare l’aereo a corridoio singolo nel Sud-Est asiatico. Il C919 è un tassello fondamentale nel progetto del presidente Xi Jinping a far salire la Cina nella catena del valore tecnologico.