Colombia, graduale riapertura degli aeroporti

La Colombia ha confermato la riapertura di sei dei sette aeroporti del Paese, colpito dal sisma del 10 agosto, come riporta Ansa.

Nello specifico, gli scali di Cali e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con alcune limitazioni.

Rimane ancora sospesa l'attività dei voli passeggeri all'aeroporto Matecaña di Pereira, limitato ai soli voli di Stato e umanitari a causa di lesioni sulla pista e danni alla torre di controllo, così come nello scalo di Cartago.

È temporaneamente chiuso anche l'aeroporto di Popayán, bloccato dalle ceneri del vulcano Puracé e non dal terremoto. Le autorità aeronautiche hanno assicurato la piena operatività dei sistemi di comunicazione e la stabilità dello spazio aereo nazionale, mentre Viaggiare Sicuri riporta alcune limitazioni della viabilità stradale nelle zone maggiormente colpite dal sisma.

L’invito è sempre quello di verificare lo stato dei voli con la compagnia in via preventiva.