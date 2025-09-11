Comac C919: AirAsia primo cliente straniero per l’aereo cinese

Il produttore di aerei cinesi Comac potrebbe avere il primo acquirente straniero, facendo così un passo importante verso l’espansione internazionale. Sarebbero infatti un una fase avanzata i colloqui con la compagnia malese AirAsia per i C919, attualmente operativi solo per i vettori interni.
Secondo quanto riportato da Simpleflying, sarebbe stato lo stesso ceo della compagnia, Tony Fernandes, a confermare la notizia, senza però fornire particolari sull’entità degli aerei che potrebbero essere ordinati. Fernandes si è dichiarato comunque ottimista sul buon esito delle trattative, affermando anche che i tempi per l’ingresso degli aerei in flotta potrebbero essere brevi.
In passato anche Ryanair aveva mostrato interesse nei confronti del C919, salvo poi abbandonare la pista dopo qualche mese.