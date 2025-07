Una nuova destinazione per Condor nell’estate 2026: la compagnia tedesca in aggiunta alle destinazioni già introdotte con successo come Roma Fiumicino, Palermo e Milano Malpensa dal 1 maggio 2026 introdurrà un nuovo volo da Venezia a Francoforte.

I voli da queste città saranno operati quotidianamente, con partenze al mattino, al pomeriggio e alla sera, verso Francoforte, dove i passeggeri potranno usufruire di ulteriori comode connessioni verso il resto del mondo. Oltre a Venezia, Condor introdurrà anche nuovi voli da Barcellona e Budapest a partire dalla prossima estate.

“Condor si è affermata con successo sul mercato negli ultimi mesi con le nuove destinazioni da Francoforte. Da allora, offriamo ai nostri ospiti un prodotto interessante con voli giornalieri, con operativi ottimali per i viaggiatori business e city - ha affermato Peter Gerber, ceo di Condor -. Considerata la risposta favorevole, la scelta più ovvia è stata proporre altre destinazioni attrattive quali Barcellona, Budapest e Venezia”.

“Si tratta di un forte impegno nei confronti del mercato italiano e dimostra l’importanza e il potenziale dell’area per Condor - ha dichiarato Lorna Dalziel, general manager Italy di Condor -. Offriamo ai nostri clienti dell’area di Venezia l'accesso al più ampio network di rotte Condor e quindi al mondo “.