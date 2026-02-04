Condor continua a puntare sull’Italia, con nuovi voli e cercando di rafforzare la nuova immagine di compagnia moderna e giovane. Dopo la grande operazione di re-branding di 3 anni fa infatti, “quello che continuiamo a ripetere è: scopriteci, dateci fiducia e non ve ne pentirete. Non siamo più la vecchia compagnia di 10 anni fa”, ha dichiarato Lorna Dalziel, general manager per l’Italia del vettore tedesco.

Il punto di forza continua ad essere la qualità del servizio e degli aerei: tutti A320 neo per i collegamenti dall’Italia su Francoforte; e A330 neo per i voli intercontinentali.

Le novità

Saranno 5 i nuovi aerei in consegna nel prossimo biennio, che porteranno a 3 anni l’età media della flotta. “La nostra business class con il flat bed da 199 cm è assolutamente qualcosa da provare, ma la nostra premium economy con i suoi 64 posti, è il servizio che maggiormente piace al cliente italiano”, ha rimarcato Dalziel.

Tanti gli investimenti sul nostro Paese, a cominciare dalla prossima summer quando i voli da Milano, Roma e Venezia raddoppieranno rispetto agli attuali e diventeranno 3 al giorno da ciascun aeroporto. “Nei prossimi mesi lavoreremo molto con iniziative per il trade, che rimane la cosa più importante per il turismo. Puoi avere tutta la tecnologia che vuoi, ma il supporto umano delle adv non sparirà mai”, ha concluso Dalziel.