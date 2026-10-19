Condor rilancia il suo network invernale di destinazioni sun&sea, raggiungibili dall’Italia attraverso il network del vettore, che collega Milano Malpensa all’hub di Francoforte con 3 collegamenti giornalieri.

Da Francoforte, la compagnia collega Mauritius con 4 voli a settimana e le Seychelles con 1 volo a settimana. Sempre nell’Oceano Indiano, 3 voli a settimana sono dedicati a Zanzibar, mentre 5 collegamenti a settimana permettono di raggiungere Malè, alle Maldive.

Sul lato opposto del mondo, il network di Condor raggiunge anche i Caraibi con i collegamenti settimanali da Francoforte verso Barbados e Antigua e Barbuda. Particolarmente ricca è l’offerta dall’hub di Condor verso la Repubblica Dominicana, servita attraverso tre destinazioni: Punta Cana, con un collegamento giornaliero; Puerto Plata, con due voli a settimana e Santo Domingo, anch’essa servita con due voli a settimana.

In più, Condor collega anche il Messico con Los Cabos, raggiungibile con due voli settimanali.