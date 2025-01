Condor taglia le rotte sul Nord America dopo lo stop al feederaggio di Lufthansa

Sforbiciata in arrivo per le rotte su Stati Uniti e Canada di Condor Airlines. La decisione è stata presa dopo la sentenza del tribunale che ha tolto l’obbligo a Lufthansa di effettuare feederaggio sull’aeroporto di Francoforte da varie destinazioni della Germania per garantire traffico al vettore. Un meccanismo che si era creato dopo l’uscita di Condor dalla crisi durante il Covid.

Il minor afflusso ha quindi spinto la compagnia a eliminare dallo schedule della prossima estate i voli su Baltimora, Minneapolis, San Antonio e Phoenix negli States e su Halifax ed Edmonton in Canada. Previste anche riduzioni delle frequenze sulle altre rotte in programma (12 in totale su tutto il Nord America).

La mossa fa parte di un piano di revisione del network che nello scorso autunno aveva spinto Condor a modificare i propri piani inserendo nel network anche 8 destinazioni europee, tra cui anche Roma e Milano.