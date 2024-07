Continuità in Sardegna:nessuno su Alghero

Sono arrivate le offerte per la continuità territoriale in Sardegna e l’apertura delle buste ha subito riservato una prima sorpresa: nessuna compagnia si è fatta avanti per l’aeroporto di Alghero, mentre sulle rotte su Linate e Fiumicino da Olbia e Cagliari saranno in lizza Ita Airways e Aeroitalia. A questi si aggiungerà Volotea, ma solo per la Olbia Fiumicino.

“Che la gara su Alghero andasse deserta era purtroppo una possibilità concreta dopo l’annuncio diramato nelle scorse settimane dal vettore che gestisce il collegamento fino ad ottobre – ha commentato l’assessore ai Trasporti Barbara Manca -. Questo il motivo per cui l’assessorato si è mosso tempestivamente per bandire la gara nel più breve tempo possibile e avere diverse opzioni utili a garantire il collegamento in regime di continuità territoriale su tutte le rotte fino ad ottobre 2025”.