Sardegna: l’economia rallenta ma il turismo cresce

Secondo i dati presentati dalla Banca d’Italia, l’economia sarda nel complesso rallenta ma il turismo è controcorrente e si mantiene su cifre promettenti.

Il rapporto annuale sull’andamento economico dell’Isola sottolinea in particolare come, all’interno di un quadro generale complesso, il travel continui comunque a crescere: come riporta ansa.it i flussi di passeggeri sono aumentati sia nei porti che negli aeroporti e aumentano anche le presenze straniere, come evidenziato già dai dati diffusi qualche giorno fa.

A incidere in negativo è solo la marcata stagionalità del comparto, oltre alla frammentazione della continuità territoriale.