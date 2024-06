Gli stranieri raggiungono gli italiani come numero di presenze in Sardegna. Lo storico traguardo è stato toccato lo scorso anno, e lo ha confermato l’Osservatorio Sardegna Turismo, presentando tutti i dati della stagione 2023. Le presenze totali (arrivi moltiplicati per i giorni di permanenza) sono 16 milioni e 585mila, con una crescita complessiva rispetto al 2022 del 2,4%. A trainare il dato sono soprattutto gli stranieri che crescono del 7,73%, contro un calo degli italiani di 2,34 punti percentuali.

Primi sempre i tedeschi

Entrambi ora rappresentano, quindi, il 50% del turismo sull’isola. In testa alle nazionalità di provenienza ci sono i tedeschi, con oltre 2 milioni di presenze, seppure in leggerissima flessione. Seguono, a distanza, i francesi, gli svizzeri, gli inglesi e gli spagnoli, che invece sono in nettissima crescita con un +27% di presenze. Interessante anche il dato di crescita degli americani, con un aumento degli arrivi del 33%.

Per quanto riguarda gli italiani, invece, resta in testa la Lombardia, in flessione come Lazio e Piemonte, mentre cresce l’Emilia Romagna.

La provincia di Sassari è il territorio sardo privilegiato per il turismo con il 50% del totale ed il 56% degli stranieri. Seguono Nuoro e la città metropolitana di Cagliari, che sfiora il +10%.

Tra i comuni la regina delle presenze turistiche si conferma Alghero.