Da 11 a 359 euro, magari nella stessa giornata ma a orari differenti, oppure a distanza di un solo giorno. È questa la gigantesca forchetta all’interno della quale si posizionano i costi dei voli per la Sardegna nei mesi di giugno, luglio e agosto, con partenza da Milano e Roma e arrivo a Olbia e Cagliari.

In una simulazione effettuata dal Sole 24 Ore, i costi dei ticket per volare sull’isola hanno un andamento fortemente altalenante, anche se, avvicinandosi al periodo centrale delle vacanze, la tendenza è quella di una decisa impennata, che può raggiungere fino a 8 volte il costo di un biglietto a prezzo minimo.

“Siamo coscienti e consapevoli del problema, ma si tratta di dinamiche di mercato che riguardano tutti i settori economici, dalla ristorazione al settore alberghiero e ai carburanti, e il sistema dei trasporti purtroppo non ne è esente - dice l’assessora ai Trasporti della Regione Barbara Manca -. Il diritto alla mobilità può essere garantito attraverso sistemi come la continuità territoriale che siano in grado di assicurare la certezza dello spostamento a prezzi equi per lo meno per i cittadini residenti”.