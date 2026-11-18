Per “sopravvenuta eccesiva onerosità” Aeroitalia non opererà più i voli di continuità da Cagliari e Alghero. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri ha ufficializzato la decisione nell’aria da giorni inviando una pec alla Regione Sardegna.

Il vettore lascerà, perciò, dal 15 gennaio 3 dei 5 collegamenti tra la Penisola e la Sardegna, ovvero il Cagliari - Milano, il Cagliari - Roma, e l’Alghero - Roma. Continuerà a operare, invece, i voli da Olbia per Milano e Roma.

La reazione della Regione

Alla decisione della compagnia è seguita la dura reazione dell’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, che, secondo quanto si apprende da rainews.it, ha definito l’atteggiamento di Aeroitalia “poco trasparente”, richiamando il vettore a rispettare gli accordi: “Notificheremo immediatamente ad Aeroitalia i suoi obblighi: garantire fino al 2029 le rotte compensate e mantenere per almeno sei mesi dalla disdetta quelle non compensate, come previsto dal decreto ministeriale”.

L’impegno sulla Sicilia

E mentre il vettore attribuisce la decisione di abbandonare parte degli impegni sulla Sardegna ai costi del carburante, sui social l’amministratore delegato Gaetano Intrieri annuncia nuovi investimenti sulla Sicilia. Secondo quanto scritto dal manager in un post ripreso dalle testate locali, dal 15 dicembre il vettore inizierà a operare nuovi voli su Comiso.