Corbucci, aeroporto di Rimini: “Con Routes vogliamo riposizionarci in Europa”

Riposizionarsi nel mercato europeo. È questo l’obiettivo primario dell’aeroporto di Rimini in occasione di Routes Europe che si è aperto oggi e che è ospitato nel Palacongressi della città romagnola. Secondo il ceo Leonardo Corbucci lo scalo guarda ai principali mercati turistici europei come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Corbucci sottolinea come Routes Europe sarà utilizzata per coinvolgere direttamente le compagnie aeree e comunicare una proposta chiara incentrata su una domanda inesplorata, un'economia turistica in crescita e un ruolo complementare all'interno del sistema aeroportuale Emilia-Romagna. Il tutto senza competizione con Bologna, ma come parte di una rete regionale più ampia, focalizzata sul catturare la domanda poco servita e alleggerire la pressione sui grandi hub.

“Vogliamo mostrare all’industria che Rimini ha del potenziale e che ora è il momento giusto per investire”, ha poi aggiunto il ceo.