Se il ritardo di un volo è causato dalla mancanza di personale nell’aeroporto, i passeggeri non hanno necessariamente diritto al rimborso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia europea.

Chiamati a pronunciarsi su un ritardo di quasi quattro ore - verificatori nello scalo tedesco di Colonia Bonn a causa della carenza di addetti al carico e scarico dei bagagli -, i giudici Ue hanno affermato che “la mancanza di personale può essere considerata una ‘circostanza straordinaria’” e perciò “può giustificare il ritardo”, si apprende da Fvw.

Un vantaggio per i vettori, che, stando al diritto comunitario, non sono tenuti a risarcire i clienti per ritardi superiori alle 3 ore se possono dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze straordinarie.