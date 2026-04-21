Crisi carburante, questa mattina il vertice Ue

La questione jet fuel è tra i temi al centro del vertice convocato questa mattina in Ue. Impegnati nel confronto i ministri dei Trasporti dei Paesi europei, che dovranno trovare soluzioni per risolvere la crisi energetica che sta interessando il trasporto aereo.
La riunione, anticipano le colonne di Repubblica, sarà l’occasione per fare il punto sulle scorte di carburante aereo attualmente a disposizione nel Continente.
Sul tavolo delle discussioni anche la messa a punto di una procedura per l’acquisto di jet fuel in modo centralizzato, al fine di avere un maggiore potere contrattuale sui mercati mondiali.