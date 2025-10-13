Da Air Europa il programma di compensazione delle emissioni

Un nuovo programma di compensazione dell’impronta di carbonio, che consente ai passeggeri di effettuare una donazione volontaria destinata a finanziare progetti ambientali certificati con l’obiettivo di compensare la quantità di CO₂ emessa dal proprio viaggio. A firmarlo è Air Europa, che lo ha realizzato in collaborazione con la società di tecnologia climatica Chooose.

Il sistema fornisce al passeggero informazioni precise sull’impatto ambientale del proprio volo, calcolando automaticamente la quantità di CO₂ prodotta e la cifra corrispondente per la compensazione. Il passeggero riceve quindi un link diretto per effettuare il pagamento e può scegliere tra due progetti di compensazione in Paesi serviti da Air Europa. Il primo, in Messico, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni delle comunità locali attraverso una gestione forestale rigenerativa e la riduzione naturale delle emissioni di carbonio. Il secondo, in Brasile, mira invece alla riduzione dei gas serra derivanti dalla deforestazione, oltre a promuovere il benessere sociale e la conservazione della biodiversità.

Il nuovo sistema di compensazione è inoltre integrato nel programma fedeltà Air Europa SUMA. I membri che parteciperanno riceveranno, in base al contributo effettuato, Miglia di Livello utili per raggiungere dei livelli superiori o mantenere il proprio status nel programma (SUMA Silver, Gold o Platinum).

La strategia si sostenibilità di Air Europa passa innanzitutto dalla flotta, composta da aeromobili Boeing ad alta efficienza di ultima generazione, come il 787 Dreamliner, noto per la sua elevata efficienza nel consumo di carburante. A questi si sono recentemente aggiunti i primi due Boeing 737 MAX, ai quali se ne affiancheranno altri due entro la fine dell’anno.

Air Europa utilizza inoltre tecnologie avanzate di analisi dei dati per calcolare le rotte più efficienti e, dal 2024, impiega la piattaforma OptiClimb, che fornisce ai piloti le strategie di volo ottimali per ridurre il consumo di carburante durante la fase di decollo.