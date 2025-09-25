Emergono nuovi particolari in merito all’affare Turkish-Air Europa e sono gli stessi vertici del vettore turco a intervenire per chiarire quali saranno le prospettive dell’ingresso nel capitale della compagnia spagnola. E da parte del presidente Ahmet Bolat arriva la conferma che non c’è l’intenzione di avviare una scalata del vettore, così come verrà garantita l’indipendenza della famiglia Hidalgo.

“Il nostro approccio continua a essere costruire una solida partnership strategica che sfrutti la presenza di Air Europa in America Latina – ha aggiunto il presidente -. Daremo priorità alla cooperazione e all'integrazione della rete rispetto all'espansione della proprietà”.

Alto punto, si legge su Preferente, quello sulle ambizioni: rafforzare il ruolo di Air Europa in Spagna e nel panorama internazionale senza per questo mirare a incidere il ruolo prioritario di Iberia. In questo contesto, sottolinea che il suo ingresso nella compagnia spagnola “è un'opportunità per consolidare la nostra posizione nel Sud Europa e rafforzarci nel mercato latinoamericano, dove c'è ancora spazio per crescere”.