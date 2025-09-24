L’affare Turkish-Air Europa non dovrebbe subire intoppi e l’ingresso nel capitale con il 26% delle quote dovrebbe concretizzarsi nei tempi stabiliti. Con un sospiro di sollievo della famiglia Hidalgo, proprietaria attraverso Globalia della compagnia spagnole, che entro novembre dovrà restituire il prestito allo Stato.

La compagnia aerea turca, si legge su Preferente, aveva deciso di effettuare una due diligence per analizzare in modo approfondito i conti e il funzionamento della società prima di completare l'operazione. Ora, stando a fonti di stampa spagnola, sarebbe arrivato un primo via libera per procedere all’accordo.

L’ingresso di Turkish in Air Europa non sembrerebbe comunque l’avvio di una scalata: il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha recentemente chiarito che il suo obiettivo non il controllo della società. “Non siamo interessati a possederla, siamo interessati a lavorare con Air Europa”, ha indicato, sottolineando che manterrà la sua indipendenza.