Ryanair riattiva la base di Trapani dopo nove anni

Riaprirà dal prossimo mese di gennaio con un primo aereo posizionato la base di Ryanair a Trapani Birgi, base che vedrà poi un secondo velivolo dal successivo mese di aprile.

Il vettore low cost torna dunque sullo scalo siciliano e porta in dote cinque nuove rotte al network: Saarbrucken, Stoccolma, Bournemouth, in Europa e poi Bari e Verona in Italia. Per la compagnia si tratta di un ritorno dopo quasi nove anni di assenza.

L’annuncio arriva a sole 24 ore dalla presentazione del nuovo operativo sulla Calabria, dove nella programmazione invernale verranno attivate in totale 35 rotte di cui 8 new entry.