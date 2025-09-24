Royal Caribbean, quinta nave Icon in arrivo nel 2028

Royal Caribbean continua a investire sulla flotta. Il gruppo ha confermato l’ordine per una quinta nave di classe Icon e aperto un’opzione per la costruzione di una settima unità della gamma, che si andrà ad aggiungere alla sesta annunciata recentemente.
Le commesse rientrano in un nuovo accordo siglato con il cantiere navale finlandese Meyer Turku - attualmente impegnato nella costruzione di Legend of The Seas -, per la realizzazione di nuove navi del Gruppo fino al 2036.
La consegna della quinta ammiraglia di classe Icon è prevista per il 2028, riporta Travel Weekly.
L’accordo siglato da Royal e Meyer Turku dà il via al più grande progetto industriale in Finlandia, generando opportunità di lavoro per 13mila persone.
Remo Vangelista