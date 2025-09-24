Deli, Volonline: “Teorema Vacanze una sfida vinta”

Bilancio positivo per Teorema Vacanze nel 2025, che prosegue la sua fase di crescita sul mercato dopo l’acquisizione del brand da parte del Gruppo Volonline. Proprio durante il Sales and Product Board Event dell’azienda che si è tenuto in crociera sul Nilo sono stati presentati dal ceo Luigi Deli i primi numeri dell’anno in corso, che ha visto il fatturato dei primi 9 mesi superare del 15% l’intero 2024.

“Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema – ha detto Deli -, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggi pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato”.

Sul fronte delle destinazioni l’Egitto risulta in vetta alle vendite: “Seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente – ha aggiunto Luca Frolino, brand manager Teorema Vacanze -. Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica”.