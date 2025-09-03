Volonline Group: Marzia Pezzani new entry nel management

Ancora novità nel management di Volonline Group. Il team delegato alle supplier relations è stato potenziato con l’ingresso di Marzia Pezzani, industry and relation manager, che avrà il compito di supportare e coordinare le attività con i fornitori. A sua volta Alfredo Pezzani, entrato in azienda a giugno, coordinerà l’area insieme alla stessa Marzia Pezzani.

“Sono certo che l’attività di Marzia sarà strategica nella creazione del valore aggiunto e delle sinergie necessarie alle nostre attività, in un vero spirito di collaborazione e partnership con il mondo dei fornitori - ha commentato il founder e ceo Luigi Deli -. Inoltre, il supporto e la guida di Alfredo anche in questo settore non potranno che portare ulteriori vantaggi e benefici per tutti, contribuendo a consolidare il nostro posizionamento nel mercato”.

Tutte le attività saranno condotte in stretta sinergia con i direttori delle principali aree prodotto del Gruppo, tra i quali Volonline Tour Operator, Volonclick, Teorema Vacanze, Reisenplatz e il network di agenzie Mister Holiday di MHR Group.